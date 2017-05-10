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Главные новости Челябинской области
19:05  10 мая 2017 0

Знаменитого уральца обвинили в службе нацистам. ДОКУМЕНТ

Митинг многодетных Челябинск, нациевский константин
Лидер фракции КПРФ в гордуме - известный возмутитель спокойствияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский продолжит добиваться снятия мемориальной доски деятелю киноискусства Леониду Оболенскому, несмотря на обращение сотрудников киноцентра его имени в прокуратуру. Также, по мнению коммуниста, имя народного артиста не должно упоминаться в контексте культурных и общественных мероприятий.

«Я не намерен отказываться от своих слов, и считаю Оболенского изменником родины. Несмотря на все его послевоенные достижения. А кинообразовательный центр может носить любое другое имя, пусть хоть в честь Павлика Морозова назовут», — заявил народный избранник корреспонденту «URA.RU».

В заявлении, поданном прокурору Челябинской области, сотрудники киноцентра просят проверить законность аналогичных высказываний депутата на думской комиссии по социальной политике. В апреле Нациевский назвал покойного кинематографиста «власовцем» и «военным преступником». С точки зрения заявителей, эти сведения являются лживыми и оскорбляют память Леонида Оболенского, реабилитированного в 2005 году судом Республики Молдова.

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Коммунист Нациевский также может сослаться на мнение прокуроров Скан: движение «Суть времени»

В России все выглядит не столь однозначно. Споры о вине Леонида Оболенского, осужденного после войны на 10 лет лагерей, возникают регулярно. На последний запрос, направленный движением «Суть времени», военная прокуратура Западного военного округа в марте 2017 года сообщила, что он был осужден обоснованно и реабилитации он не подлежит. Среди прегрешений деятеля культуры не только добровольная сдача в плен осенью 1941 года и служба в ветеринарной роте 306-й пехотной дивизии вермахта. В 1943 году Оболенский работал секретарем одного из командиров Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова, писал листовки и вел агитацию через громкоговорители на переднем крае. В июле 1944 года Оболенский заведовал хозяйством дома отдыха для «добровольных помощников вермахта» из числа военнопленных, где наблюдал за постояльцами и докладывал немецкому командованию о настроениях в их среде. Что, впрочем, не помешало ему после освобождения сделать карьеру при Советской власти и получить звание народного артиста России.

В Челябинске ситуацию обострило решение управления культуры города, прекратившего финансирование киноцентра им. Оболенского как самостоятельной структуры (его сотрудники переведены в штат кинотеатра «Знамя»). Также остается открытым вопрос о муниципальной площади, где расположена квартира-музей артиста и дальнейшее проведение ежегодного фестиваля «Полный артхаус».

Владимир Васин
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