{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
22:49  10 мая 2017 4

Россиян с билетами на «Евровидение» не пустили на Украину

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Россиян, у которых были билеты на "Евровидение", не пропустили через госграницу УкраиныФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
все новости сюжета

Четырех граждан России, у которых были билеты на «Евровидение-2017», стартовавшее в Киеве, не пропустили через госграницу Украины. Пограничники затормозили россиян в киевском аэропорту «Борисполь».

«Четырем гражданам РФ на основании анализа информации, на основании анализа рисков было отказано в пересечении границы Украины на въезд», — приводит слова пресс-секретаря государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна РИА «Новости».

Он отметил, что у украинских пограничников есть право уточнять цель визита граждан на территорию страны, и озвученная россиянами версия вызвала сомнения.

Ранее по итогам полуфинала определились первые десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017»., напоминает информагентство Nation News. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров