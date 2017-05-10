Россиян с билетами на «Евровидение» не пустили на Украину

22:49 10 мая 2017 4

Россиян, у которых были билеты на "Евровидение", не пропустили через госграницу Украины Фото: depositphotos.com © URA.RU

Четырех граждан России, у которых были билеты на «Евровидение-2017», стартовавшее в Киеве, не пропустили через госграницу Украины. Пограничники затормозили россиян в киевском аэропорту «Борисполь».

«Четырем гражданам РФ на основании анализа информации, на основании анализа рисков было отказано в пересечении границы Украины на въезд», — приводит слова пресс-секретаря государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна РИА «Новости».

Он отметил, что у украинских пограничников есть право уточнять цель визита граждан на территорию страны, и озвученная россиянами версия вызвала сомнения.

Ранее по итогам полуфинала определились первые десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017»., напоминает информагентство Nation News. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.