«Уволенный *****» самарский чиновник объяснился за слова о «камне«-мемориале

Бывший глава администрации Кинельского района Самарской области Алексей Жидков, которого накануне отправили в отставку матом из-за поврежденного «камня»-мемориала, заявил, что чтит память ветеранам войны. По его словам, о том, что камень перенесли на территорию школы, он узнал только накануне.
«После открытия Обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чем, признаться, я сам узнал только вчера», — написал Жидков в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что относится с глубоким почтением к участникам Великой Отечественной войны и их памяти, считая это частью общей истории.
Кроме того, Жидков сообщил, что памятники воинам есть во всех поселениях района. В этом году в селе Бобровка появился памятник Солдату-победителю. В селе Новый Сарбай началась реализация проекта «Хранители мира», посвященного памяти борцов с фашизмом. По его словам, поддержка участников современных военных операций и их семей ведется совместно с волонтерами и общественными организациями.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября уволил Жидкова после инцидента во время инспекции. Чиновник не смог объяснить, что представляет собой камень на пришкольной территории. Конфликт возник из-за поврежденной мемориальной таблички, посвященной героям Великой Отечественной войны. Жидков позже заявил, что недоразумение связано с историей камня, о которой он не знал. На следующий день он был госпитализирован с гипертоническим кризом. Заместитель уволенного главу сообщил, что Жидков сильно переживает из-за произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.