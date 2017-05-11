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11 мая 2017
16:24  11 мая 2017 0

Премия за выборы? Глава ЦИК Элла Памфилова задекларировала доход в 30 млн рублей

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
За год доход Эллы Памфиловой увеличился в четыре разаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова задекларировала более 30,6 млн рублей доходов за 2016 год. При том, что когда она находилась на посту уполномоченного по правам человека в 2015 году, ее доходы были в четыре раза скромнее — всего 7 миллионов 615 тысяч рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, Элла Памфилова имеет в собственности жилой дом, квартиру с долевым участием, гараж, земельный участок площадью 2033 квадратных метра, а также автомобиль Volkswagen Beetle, сообщает портал Life.ru.

ЦИК Элла Памфилова возглавила в марте 2016 года, а уже в сентябре под ее руководством прошли выборы в Госдуму.

Нина Калинина
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