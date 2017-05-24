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24 мая 2017
Главные новости Москвы
08:16  24 мая 2017 9

Россияне закупаются успокоительными и антидепрессантами

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
Россияне борются со стрессами привычными способамиФото: Pixabay.com

Россияне стали намного чаще приобретать в аптеках антидепрессанты и успокоительные. За четыре месяца этого года продано 964,6 млн упаковок антидепрессантов и 2,9 млрд пачек успокоительных средств.

Специалисты говорят, что продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25% и 11,1% соответственно. Данные изменения произошли из-за роста покупательской способности. При этом врачи допускают, что люди стали беспокойнее и агрессивнее, пишет газета «Известия».

В лидеры по продажам антидепрессантов в этом году вышли «Ципралекс», «Феварин» и «Вальдоксан», на долю которых приходится треть всех проданных лекарственных средств данного сегмента. Больше всего антидепрессантов продано в апреле — 259,4 млн упаковок.

Фармацевты связывают рост продаж с ажиотажем вокруг спиртосодержащих средств, который возник после массового отравления в Иркутске. После этого было принято решение ограничить продажу «Боярышника».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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