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25 мая 2017
24 мая 2017
01:09  25 мая 2017 0

«Газпром» потратит 200 миллионов на рекламу на телеканале «Конный мир»

Пресс-конференция, посвященную первому в мире конкурсу красоты среди лошадей. Екатеринбург, лошадь, конь
Первый российский канал о коневодстве расскажет о достижениях «Газпрома»Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Газпром» потратит 200,2 млн рублей на рекламу на телеканале «Конный мир». Соответствующий контракт будет заключен в мае.

Как сообщает «Интерфакс», сумма в 200 с лишним миллионов рублей ьудет выплачена до конца 2017 года за «оказание услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала … во всех городах вещания на территории Российской Федерации».

Телеканал «Конный мир» создан по инициативе ОАО «Российские ипподромы», председателем совета директоров которого в 2012 году был назначен Алексей Миллер. Глава «Газпрома» известен своей любовью к скачкам и является владельцем двух породистых жеребцов.

«Конный мир» — первый отечественный канал о коневодстве и конном спорте — заработал в мае 2015 года.

Наталья Володина
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