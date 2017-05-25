01:09 25 мая 2017 0

Первый российский канал о коневодстве расскажет о достижениях «Газпрома» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Газпром» потратит 200,2 млн рублей на рекламу на телеканале «Конный мир». Соответствующий контракт будет заключен в мае.

Как сообщает «Интерфакс», сумма в 200 с лишним миллионов рублей ьудет выплачена до конца 2017 года за «оказание услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала … во всех городах вещания на территории Российской Федерации».

Телеканал «Конный мир» создан по инициативе ОАО «Российские ипподромы», председателем совета директоров которого в 2012 году был назначен Алексей Миллер. Глава «Газпрома» известен своей любовью к скачкам и является владельцем двух породистых жеребцов.

«Конный мир» — первый отечественный канал о коневодстве и конном спорте — заработал в мае 2015 года.