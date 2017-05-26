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26 мая 2017
18:49  26 мая 2017 8

СМИ узнали, какое отношение Путин имеет к бизнесу Ротенбергов

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
В детстве Путин дружил с братьями РотенбергамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не имел целенаправленной стратегии помогать бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, а также другим олигархам «путинской эпохи». Об этом сообщает The New Yorker со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

«Он, возможно, согласился помочь им, и в определенный момент, когда они стали влиятельными и успешными, он понял, что они могут быть полезными: неплохо, если есть каста очень богатых людей, которые тебе обязаны», — пишет издание.

Бывшая супруга Бориса Ротенберга Ирен Ламбер сообщила, что, возможно, Путин помог бизнесу Ротенбергов, так как они были дружны в детстве, после чего их отношения не разрывались, пишет republic.ru.

Бизнес для Ротенбергов, по мнению Ламбер, стал случайностью и, если бы не развалился СССР, оба брата продолжили бы работу в сфере спорта. По данными источников издания, Путин вместе с братьями Ротенбергами в молодости любили хулиганить. Например, на майских демонстрациях они кидались проволокой в шары митингующих, а в спортивном лагере отбирали у детей конфеты.

Политолог Евгений Минченко отмечает, что Ротенберги являются людьми, которые пойдут с Путиным до конца. Им Путин доверяет проекты, которыми сам Кремль руководить по каким-то причинам не хочет.

Лев Истомин
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