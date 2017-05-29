{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
Главные новости Москвы
15:21  29 мая 2017 0

Стоматолог вырвала у пациентки 22 здоровых зуба ради денег

Проект «Fasion police» - аналог Модного приговора. Екатеринбург, стоматология, зубы, стоматолог
Стоматолог вырвала пациентке все здоровые зубыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге в частной стоматологической клинике врач удалила пациентке 22 здоровых зуба. Как сообщили в ГСУ СК РФ Северной столицы, таким образом 40-летняя женщина-стоматолог ухитрилась обманом вытянуть у пациентки более 800 тысяч рублей.

Врач воспользовалась наивностью пациентки и заявила, что большинство зубов придется удалить. А когда получила согласие пациентки, то вместе с больными зубами вырвала и 22 здоровых. Удалив зубы, стоматолог сообщила, что пациентке срочно нужны импланты. За оказание услуг она получила 843 тысячи рублей, пишет «Российская газета».

Следователи подчеркивают, что импланты оказались «ненадлежащего качества».

Позже потерпевшая обратилась в полицию. Против врача возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что это не первый случай недобросовестного отношения врача к своим пациентам ради наживы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров