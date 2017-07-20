{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
08:43  20 июля 2017 0

Россиянам-должникам разрешили не возвращать банкам триллион рублей

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, банк, хранение денег, банковская ячейка
За год приставы смогут взыскать только половину переданных им долговФото: depositphotos.com © URA.RU

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) спишет около 1 трлн рублей долгов россиян перед банками, которые невозможно вернуть через суд. К таким должникам относятся жители страны, не имеющие подлежащего взысканию имущества. Также решение об окончании исполнительного производства принимается при признании клиента банка банкротом.

В России объем невозможной к взысканию после решения суда задолженности растет каждый год, сообщили «Известия» со ссылкой на ФССП. За первые пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн документов о взыскании долгов на сумму более 2 трлн рублей, 817 тысяч из них уже прекращено без возвращения средств банку. За весь год приставы смогут взыскать только половину переданных ведомству долгов.

Число прекращенных дел о взыскании долгов россиян перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году приставами велось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на сумму более 2 трлн рублей, из них прекратили 1 млн дел. В прошлом году в ФССП завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе.

По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности жителей России, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей. По сравнению с началом года она увеличилась на 65%.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров