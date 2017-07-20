08:43 20 июля 2017 0

За год приставы смогут взыскать только половину переданных им долгов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) спишет около 1 трлн рублей долгов россиян перед банками, которые невозможно вернуть через суд. К таким должникам относятся жители страны, не имеющие подлежащего взысканию имущества. Также решение об окончании исполнительного производства принимается при признании клиента банка банкротом.

В России объем невозможной к взысканию после решения суда задолженности растет каждый год, сообщили «Известия» со ссылкой на ФССП. За первые пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн документов о взыскании долгов на сумму более 2 трлн рублей, 817 тысяч из них уже прекращено без возвращения средств банку. За весь год приставы смогут взыскать только половину переданных ведомству долгов.

Число прекращенных дел о взыскании долгов россиян перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году приставами велось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на сумму более 2 трлн рублей, из них прекратили 1 млн дел. В прошлом году в ФССП завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе.

По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности жителей России, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей. По сравнению с началом года она увеличилась на 65%.