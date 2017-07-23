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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
07:20  23 июля 2017 0

Кремль оценил законопроект США о санкциях «крайне негативно»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Реакция Пескова стала ожидаемойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве крайне негативно оценили намерения Соединенных Штатов издать законопроект по санкциям против России и Ирана.

Документ, продлевающий антироссийские и антииранские санкции, в котором прописан ряд ограничительных мер против «Северного потока-2», согласовали обе палаты Конгресса США, несмотря на активные протесты немалой части энергетического бизнеса Америки, пишет агентство Nation News.

Отметим, что голосование по скандальному законопроекту намечено на ближайший вторник.

Лев Истомин
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