Кремль оценил законопроект США о санкциях «крайне негативно»

07:20 23 июля 2017 0

Реакция Пескова стала ожидаемой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве крайне негативно оценили намерения Соединенных Штатов издать законопроект по санкциям против России и Ирана.

Документ, продлевающий антироссийские и антииранские санкции, в котором прописан ряд ограничительных мер против «Северного потока-2», согласовали обе палаты Конгресса США, несмотря на активные протесты немалой части энергетического бизнеса Америки, пишет агентство Nation News.

Отметим, что голосование по скандальному законопроекту намечено на ближайший вторник.