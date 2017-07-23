Кремль оценил законопроект США о санкциях «крайне негативно»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве крайне негативно оценили намерения Соединенных Штатов издать законопроект по санкциям против России и Ирана.
Документ, продлевающий антироссийские и антииранские санкции, в котором прописан ряд ограничительных мер против «Северного потока-2», согласовали обе палаты Конгресса США, несмотря на активные протесты немалой части энергетического бизнеса Америки, пишет агентство Nation News.
Отметим, что голосование по скандальному законопроекту намечено на ближайший вторник.