В Чебоксарах криминалисты изучают машину, пролежавшую 11 лет на дне реки Волга. В салоне транспортного средства обнаружены тела пропавших без вести мужчины и женщины, которые были влюбленной парой.
Машину случайно нашел водолаз-любитель, после чего сообщил о находке в полицию. Для извлечения автомобиля пришлось привлекать плавучую платформу с краном, передает пресс-служба УМВД РФ по Чувашии.
Теперь сыщики намерены выяснить, как легковой автомобиль, за рулем которого находился молодой человек 25 лет Илья Жирнов, а рядом с ним его 21-летняя невеста Кира Черкасова, оказался под водой.
Видео: телеканал 360.