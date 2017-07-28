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28 июля 2017
Главные новости Москвы
17:55  28 июля 2017 0

На дне Волги нашли машину с влюбленными, пропавшими 11 лет назад. ФОТО, ВИДЕО

Машину нашли через 11 летФото: УМВД РФ по Чувашии

В Чебоксарах криминалисты изучают машину, пролежавшую 11 лет на дне реки Волга. В салоне транспортного средства обнаружены тела пропавших без вести мужчины и женщины, которые были влюбленной парой.

Машину случайно нашел водолаз-любитель, после чего сообщил о находке в полицию. Для извлечения автомобиля пришлось привлекать плавучую платформу с краном, передает пресс-служба УМВД РФ по Чувашии.

Теперь сыщики намерены выяснить, как легковой автомобиль, за рулем которого находился молодой человек 25 лет Илья Жирнов, а рядом с ним его 21-летняя невеста Кира Черкасова, оказался под водой.

Видео: телеканал 360.

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Фото: ГУ МВД по Чувашии

Лев Истомин
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