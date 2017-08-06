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06 августа 2017
17:38  06 августа 2017 0

Лавров четко объяснил, как Россия ответит на новые санкции США

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров опирался на заявление Путина при ответе на вопрос ТиллерсонаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Рексу Тиллерсону как Россия ответит на новые санкции СШАпередает RT. Встреча проходила в рамках регионального форума АСЕАН в Маниле.

Американского чиновника интересовали подробности решений, которые «были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США», — сказал глава российского МИД. Также он отметил, что Тиллерсон получил разъяснения, основанные на интервью президента Владимира Путина, которое ранее публиковал телеканал «Россия».

«Там всё подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации», — сказал Лавров.

На данный момент Россия призвала США к паритету в вопросе дипмиссий государств. Россию покидает более 700 чиновников госаппарата Америки, уравнивая количество с российскими госслужащими в США. Их число равняется 450 человек.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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