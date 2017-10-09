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09 октября 2017
20:31  09 октября 2017 0

В Москве компания исправила техзадание к аукциону на 2,5 миллиарда, а затем выиграла его

Ботанический сад УрФУ. Екатеринбург, лето, цветы, зелень
Озеленение Москвы обойдется бюджету в 2,5 миллиарда рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Москвы провели конкурс на озеленение столицы за 2,535 миллиарда рублей. В тендере победила компания «Европарк». Интересно, что ранее ее руководитель Юрий Тодорец вносил правки к техническому заданию в документах закупки.

«Дождь» пишет, что, вероятно, «Европарк» принимал участие в подготовке конкурсных документов, которые появились на сайте госзакупок 8 сентября. Наименование компании осталось в колонтитулах, в смете на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников и последующему уходу за ними с 2017 по 2020 год.

Закупку перевели в стадию заключения контракта. В ходе конкурса «Европарк» опередил компанию «Ривьера» и производственное объединение «Элером», предложив цену на 13 миллионов и 25 миллионов рублей меньше изначальной.

Виктор Дорофеев
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