Власти Москвы провели конкурс на озеленение столицы за 2,535 миллиарда рублей. В тендере победила компания «Европарк». Интересно, что ранее ее руководитель Юрий Тодорец вносил правки к техническому заданию в документах закупки.
«Дождь» пишет, что, вероятно, «Европарк» принимал участие в подготовке конкурсных документов, которые появились на сайте госзакупок 8 сентября. Наименование компании осталось в колонтитулах, в смете на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников и последующему уходу за ними с 2017 по 2020 год.
Закупку перевели в стадию заключения контракта. В ходе конкурса «Европарк» опередил компанию «Ривьера» и производственное объединение «Элером», предложив цену на 13 миллионов и 25 миллионов рублей меньше изначальной.