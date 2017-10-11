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11 октября 2017
14:29  11 октября 2017 0

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за массовые задержки рейсов

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, авиакомпания победа, pobeda
Компания заплатит 25 тысяч за четыре задержанных рейсаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге после проверки Свердловской транспортной прокуратурой авиакомпанию «Победа» оштрафовали за задержку рейсов.

«По результатам рассмотрения материалов проверки Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области вынесло постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 25 000 рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Административное дело в отношении перевозчика было возбуждено по статье «выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

Поводом к такому наказанию стали жалобы пассажиров, застрявших в аэропорту Кольцово 18 января 2017 года. Тогда задержались рейсы «Победы» DP-404, DP-406, DP-516, DP-551. Проверка установила, что рейс DP-404 Екатеринбург — Москва вылетел с задержкой 14 часов 55 минут, рейс DP-551 по маршруту Екатеринбург — Новосибирск задержался на 14 часов 21 минуту, рейс DP-516 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали на 8 часов 13 минут и рейс до Москвы DP-406 вылетел с опозданием на четыре часа.

Пассажирам рейса DP-551 горячее питание второй раз было представлено по истечении 11 часов с момента задержки рейса, пассажирам рейса DP-516 — по истечении 4 часов 41 минуты. Другим горячее питание вообще не давали. Пассажиры рейса DP-404 не были размещены в гостинице, из 403 пассажиров задержанных рейсов в гостинице было размещено всего 36. Телефон представителей авиакомпании в городе Екатеринбурге не отвечал.

«Победа» пыталась обжаловать решение в арбитражном суде Москвы, но безуспешно.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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