Браку Шурыгиной предрекли скорый конец

Известный московский экстрасенс Артем Бесов предрек скорый конец семейной жизни скандальной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной и телеоператора «Первого канала» Антона Шлягина.
После обращения к картам Таро, экстрасенс заявил, что замужество Шурыгиной прекратится к декабрю 2017 года. так что до расставания молодоженов осталось всего полтора месяца, пишет издание «Дни.ру».
Также Бесов отметил, что карты подсказали ему корыстный интерес обоих супругов по отношению друг к другу и отсутствие глубины чувств Шурыгиной и Шлягина. Несмотря на это, экстрасенс посоветовал молодоженам успевать наслаждаться обретенным счастьем «здесь и сейчас».
Как уже сообщало «URA.RU», Шурыгина и Шлягин вступили в брак в начале октября этого года. После этого скандальная девушка решила сделать операцию на груди ради собственной красоты и чтобы порадовать мужа.