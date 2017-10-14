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14 октября 2017
18:10  14 октября 2017 0

Браку Шурыгиной предрекли скорый конец

Девушка вышла замуж на волне популярностиФото: страничка Шурыгиной в Instagram

Известный московский экстрасенс Артем Бесов предрек скорый конец семейной жизни скандальной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной и телеоператора «Первого канала» Антона Шлягина.

После обращения к картам Таро, экстрасенс заявил, что замужество Шурыгиной прекратится к декабрю 2017 года. так что до расставания молодоженов осталось всего полтора месяца, пишет издание «Дни.ру».

Также Бесов отметил, что карты подсказали ему корыстный интерес обоих супругов по отношению друг к другу и отсутствие глубины чувств Шурыгиной и Шлягина. Несмотря на это, экстрасенс посоветовал молодоженам успевать наслаждаться обретенным счастьем «здесь и сейчас».

Как уже сообщало «URA.RU», Шурыгина и Шлягин вступили в брак в начале октября этого года. После этого скандальная девушка решила сделать операцию на груди ради собственной красоты и чтобы порадовать мужа.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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