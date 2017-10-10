Шурыгина ради мужа решила увеличить грудь

Скандально известная студентка из Ульяновска Диана Шурыгина решилась на пластику груди, о чем объявила через неделю после своей свадьбы.
В прошлый четверг 18-летняя девушка вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина. Именно ради мужа и для собственной привлекательности Диана в самое ближайшее время отправится к пластическому хирургу, чтобы с помощью операции ей увеличили грудь, пишет издание Starhit.ru.
Со специалистом Шурыгина уже определилась, остановив свой выбор на кандидате медицинских наук Самире Хассановиче Седышеве.