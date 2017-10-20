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20 октября 2017
18:51  20 октября 2017 0

Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в день

Пресс-конференция в ТАСС
Греф выступил на Всемирном фестивале молодежиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Сбербанка Герман Греф предложил молодежи работать по 18 часов в сутки. По мнению банкира, так можно добиться успеха в России. Заявление финансиста прозвучало на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

«Ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки — и у вас точно все получится», — приводят «Ведомости» цитату Грефа. Он также заметил, что в России слишком маленькая конкуренция, поэтому поле для возможностей огромно.

Ранее в Японии от переработки умерла 31-летняя журналистка Мива Садо. «Федеральное агентство новостей» писало о том, что за предшествующий смерти месяц женщина имела только два дня выходных. Она работала по 12 часов и накопила 159 сверхурочных часов. От нагрузок у нее развилась сердечная недостаточность, которая и стала причиной гибели.

Виктор Дорофеев
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