08:06 25 октября 2017 0

Международная конференция проходит на Дальнем востоке Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Таяние льдов Арктики может обернуться для России огромными экономическими и экологическими рисками. В целом эксперты оценивают ситуацию, как непредсказуемую. Об этом говорили европейские специалисты на международной конференции по изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Дальневосточном федеральном университете.

Глава Европейско-Средиземноморского центра изучения климатических изменений Антонио Наварра заявил, что изменения «могут быть положительными для северной части России, но отрицательными для южных регионов страны», где возрастёт риск возникновения пожаров и могут возникнуть проблемы с водоснабжением и лесными ресурсами. «Последствия будут непредсказуемыми», — подчеркнул он.

Эксперты отметили, что из-за климатических изменений будет меняться цикл выпадения осадков. В экономике это приведёт к сдвигам в традиционных секторах. Life.ru отмечает, что таяние льдов в конечном счёте может положительно повлиять на развитие туризма.

Международная конференция проходит с 24 по 26 октября. В ней принимают участие учёные из России, Финляндии, Китая, Республики Кореи и Нидерландов.