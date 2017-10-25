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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
08:06  25 октября 2017 0

«Последствия будут непредсказуемыми». Таяние льдов в Арктике несет опасность югу России

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, арктика
Международная конференция проходит на Дальнем востокеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Таяние льдов Арктики может обернуться для России огромными экономическими и экологическими рисками. В целом эксперты оценивают ситуацию, как непредсказуемую. Об этом говорили европейские специалисты на международной конференции по изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Дальневосточном федеральном университете.

Глава Европейско-Средиземноморского центра изучения климатических изменений Антонио Наварра заявил, что изменения «могут быть положительными для северной части России, но отрицательными для южных регионов страны», где возрастёт риск возникновения пожаров и могут возникнуть проблемы с водоснабжением и лесными ресурсами. «Последствия будут непредсказуемыми», — подчеркнул он.

Эксперты отметили, что из-за климатических изменений будет меняться цикл выпадения осадков. В экономике это приведёт к сдвигам в традиционных секторах. Life.ru отмечает, что таяние льдов в конечном счёте может положительно повлиять на развитие туризма.

Международная конференция проходит с 24 по 26 октября. В ней принимают участие учёные из России, Финляндии, Китая, Республики Кореи и Нидерландов.

Иван Антонов
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