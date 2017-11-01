20:05 01 ноября 2017 0

Варламов не верит, что положительные отзывы о площадке оставили реальные люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский блогер Илья Варламов обвинил челябинского депутата Госдумы Владимира Бурматова в покупке положительных комментариев к новостям о детской площадке «Поляна сказок» в парке Тищенко. Попутно Варламов извинился перед жителями уральского города за то, что им не отремонтируют дороги или не поставят новые лавочки из-за его постов.

Дискуссия между Варламовым и Бурматовым началась с того, что блогер назвал новую детскую площадку в Металлургическом районе «позорищем за 20 млн рублей». В ответ депутат указал на неверные подсчеты Варламова и заподозрил его в «заказухе». Затем блогер предложил провести лекцию в Госдуме, а парламентарий пригласил его на семинар в Челябинске.

1 ноября Варламов опубликовал пост, в котором заявил, что после шумихи в СМИ, в комментариях к новостям о детской площадке стали появляться десятки «странных комментариев». «Кто-то восторгается площадкой. Кто-то пытается дотянуться теплыми губами, чтобы одарить благодарным поцелуем депутата Бурматова. Кто-то косплеит суровых челябинских мужиков из юмористического сериала „Наша Раша“», — написал Варламов.

По мнению блогера, в комментариях площадкой восхищаются боты, заказанные на бюджетные средства.

«Деревенские …а должны были вымереть, как когда-то мамонты. Но Бурматов либо люди, работающие на него, откуда-то их раскопали, достали из пыльных мешков, разбудили и отправили в бой, — написал Варламов. — Простите меня, уважаемые жители Челябинска. Если бы не я, может быть, вместо закупки корма для интернет-троллей вам отремонтировали бы дорогу или поставили новую лавочку».

Бурматов в беседе с «URA.RU» полностью опроверг информацию о покупке ботов для положительных комментариев и вернулся к версии, что блогер действует по чей-то указке. «Не понимаю, зачем ему это. Видимо, его просят что-то еще написать, а ему уже тяжело что-то придумать», — сказал депутат агентству.

Оперативно получить комментарий у Варламова журналистам «URA.RU» не удалось — на звонки и письма в соцсетях он не ответил.

Детская площадка «Поляна сказок» площадью 550 кв. метров, самая большая в регионе, была открыта в парке Тищенко 5 октября 2017 года. Средства для реконструкции парка в размере 19,6 млн рублей выделили из федерального бюджета.