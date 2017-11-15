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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
01:26  15 ноября 2017 0

Российские хакеры вывели из киевского банка почти миллион долларов

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование
В числе организаторов хакерской группировки были россиянеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хакерская группировка вывела со счетов киевского банка «Банк Кредит Днепр» почти миллион долларов, после чего обналичила его на территории Китая. Об этом свидетельствуют материалы Печерского районного суда Киева.

Преступление, как пишет РИА «Новости», произошло еще в апреле 2016 года. Группировка хакеров, в состав организаторов которой входят граждане России и Украины, при помощи вредоносного ПО создала платежный документ в системе «Банка Кредит Днепр» на перевод 950, 831 тысячи долларов на счет компании Far sight internationaL LT. Позже эти деньги были сняты в банкоматах на территории Китая.

Сейчас генпрокуратура Украины по заявлению банка проводит досудебное расследование в уголовном деле.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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