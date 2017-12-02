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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:27  02 декабря 2017 0

Посол России в США осмотрел здание российского консульства в Сан-Франциско

Анатолий Антонов считает здание консульства собственностью РоссииФото: посольство РФ в США
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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В пятницу, 1 декабря, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что осмотрел здание российского генконсульства в Сан-Франциско, которое было закрыто по решению Госдепартамента. Об этом он рассказал на встрече со студентами Стэнфордского университета.

«Сегодня я посетил само здание; то есть посмотрел на своё здание, моё здание, потому что это принадлежащее России здание, это всё ещё российская собственность. Затем я осмотрел комплекс вокруг здания, где жил генеральный консул», — приводит RT слова Антонова, который также добавил, что представители Госдепа не препятствовали ему.

Разговоры о закрытии консульство России в Сан-Франциско начались в августе этого года. США потребовала закрыть представительства также в Нью-Йорке и Вашингтоне, чтобы у обеих стран осталось по три консульства на территории друг друга. Это было сделано в ответ на требование России сократить персонал американских дипмиссий в России до 455 человек, принятое после утверждения Конгрессом антироссийских санкций.

Сергей Демин
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