20:00 05 декабря 2017 0

Судьба российской сборной решится сегодня в 21:30 по московскому времени Фото: pixabay.com © URA.RU

Российская делегация раньше других будет проинформирована о вердикте международного олимпийского комитета (МОК), который сегодня будет решать вопрос о допуске сборной России на Игры-2018 в Пхенчхане.

Ожидается, что МОК объявит о решении на пресс-конференции, которая начнется в 21:30 по московскому времени. Делегация РФ уже находится на заседании. Россию на встрече представляют президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, сообщает РТ.

Напомним, что комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида изучала информацию о существовании государственной поддержки допинга в российском спорте. По информации портала «Чемпионат», все участники сегодняшнего заседания сдадут мобильные телефоны до начала мероприятия во избежание утечки информации.