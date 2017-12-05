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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:47  05 декабря 2017 0

Умер король Румынии, предавший Гитлера

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
У бывшего короля остались пять дочерей, внуки и правнукиФото: Pixabay

Бывший король Румынии умер на 97-м году жизни. Монарх Михай I скончался в своей резиденции в Швейцарии.

Детали траурной церемонии станут известны позже. Весной прошлого года у экс-монарха диагностировали онкологическое заболевание, пишет РТ. Михай перенес операцию, после чего оставил общественную жизнь. Корону он передал своей старшей дочери Маргарите.

Михай I правил Румынией дважды — с 1927 по 1930 и с 1940 по 1947 год. В период своего второго царствования он вывел страну из гитлеровской коалиции и встал на сторону союзников.

Дарья Рукачёва
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