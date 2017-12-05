19:47 05 декабря 2017 0

У бывшего короля остались пять дочерей, внуки и правнуки Фото: Pixabay

Бывший король Румынии умер на 97-м году жизни. Монарх Михай I скончался в своей резиденции в Швейцарии.

Детали траурной церемонии станут известны позже. Весной прошлого года у экс-монарха диагностировали онкологическое заболевание, пишет РТ. Михай перенес операцию, после чего оставил общественную жизнь. Корону он передал своей старшей дочери Маргарите.

Михай I правил Румынией дважды — с 1927 по 1930 и с 1940 по 1947 год. В период своего второго царствования он вывел страну из гитлеровской коалиции и встал на сторону союзников.