Югорские нац-коммунисты устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры в Москве. ФОТО

20:33 07 декабря 2017 0

Активисты организации «Совесть» требуют проверить югорских силовиков Фото: Сергей Чичканов

Югорские национал-коммунисты устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры РФ в Москве. Активисты требуют организовать проверку силовиков ХМАО после истории с ошибочно осужденными югорчанами. Об этом «URA.RU» сообщил один из лидеров организации «Совесть» Сергей Чичканов

По словам собеседника, 7 декабря активисты организации провели одиночный пикет в Москве. Молодой человек стоял на крыльце здания прокуратуры с баннером: «14 лет лагерей за других! Город Сургут. Требуем проверок»

Как объяснил «URA.RU» Сергей Чичканов, цель протеста — привлечь внимание вышестоящего руководства прокуратуры к делу Ахмадулина и Алабердова, которые отсидели 14 лет колонии по ошибочному вердикту судьи. Подобные акции протеста «Совесть» уже провела в Ханты-Мансийске у здания СУ СКР, прокуратуры и окружного правительства, а также в Сургуте.

«Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации известны по множеству акций протеста. Около 70 человек «Совести» вступили в КПРФ.

Напомним, сургутяне Дамир Ахмадулин и Рустам Алабердов провели за решеткой по 14 лет за двойное убийство. Однако в 2016 году задержанные в Курске Алексей Хандоцкий и Руслан Сибилев признались в преступлении, за которое уже отсидели Ахмадулин и Алабердов.