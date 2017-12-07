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07 декабря 2017
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20:33  07 декабря 2017 0

Югорские нац-коммунисты устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры в Москве. ФОТО

Активисты организации «Совесть» требуют проверить югорских силовиковФото: Сергей Чичканов

Югорские национал-коммунисты устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры РФ в Москве. Активисты требуют организовать проверку силовиков ХМАО после истории с ошибочно осужденными югорчанами. Об этом «URA.RU» сообщил один из лидеров организации «Совесть» Сергей Чичканов

По словам собеседника, 7 декабря активисты организации провели одиночный пикет в Москве. Молодой человек стоял на крыльце здания прокуратуры с баннером: «14 лет лагерей за других! Город Сургут. Требуем проверок»

Как объяснил «URA.RU» Сергей Чичканов, цель протеста — привлечь внимание вышестоящего руководства прокуратуры к делу Ахмадулина и Алабердова, которые отсидели 14 лет колонии по ошибочному вердикту судьи. Подобные акции протеста «Совесть» уже провела в Ханты-Мансийске у здания СУ СКР, прокуратуры и окружного правительства, а также в Сургуте.

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«Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации известны по множеству акций протеста. Около 70 человек «Совести» вступили в КПРФ.

Напомним, сургутяне Дамир Ахмадулин и Рустам Алабердов провели за решеткой по 14 лет за двойное убийство. Однако в 2016 году задержанные в Курске Алексей Хандоцкий и Руслан Сибилев признались в преступлении, за которое уже отсидели Ахмадулин и Алабердов.

Игорь Волосин
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