«Каша очень вкусная». Улюкаев доволен условиями содержания в СИЗО

19:34 20 декабря 2017 0

Фото: Flickr Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев доволен тем, как кормят в следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом сообщил источник из окружения заключенного.

«У него всё хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша…», — цитирует свой источник RT. Он также отметил, что у Улюкаева есть лекарства и одежда, то есть все необходимое. Экс-чиновник доволен и медицинским обслуживанием: в ближайшее время планирует посетить стоматолога, сообщает Life.ru.

Ранее Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО. Позже он признался, что хотел бы получать от родственников продукты, в частности свежий творог и домашнюю выпечку, овощи и фрукты. Также он сказал, что ему очень не хватает в изоляторе теплых вещей, так как в его камере холодно, а также денег на покупку горячих обедов и для заказа определенных продуктов через внутренний электронный магазин.