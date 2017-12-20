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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:34  20 декабря 2017 0

«Каша очень вкусная». Улюкаев доволен условиями содержания в СИЗО

Фото: FlickrФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев доволен тем, как кормят в следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом сообщил источник из окружения заключенного.

«У него всё хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша…», — цитирует свой источник RT. Он также отметил, что у Улюкаева есть лекарства и одежда, то есть все необходимое. Экс-чиновник доволен и медицинским обслуживанием: в ближайшее время планирует посетить стоматолога, сообщает Life.ru.

Ранее Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО. Позже он признался, что хотел бы получать от родственников продукты, в частности свежий творог и домашнюю выпечку, овощи и фрукты. Также он сказал, что ему очень не хватает в изоляторе теплых вещей, так как в его камере холодно, а также денег на покупку горячих обедов и для заказа определенных продуктов через внутренний электронный магазин.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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