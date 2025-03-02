Истребители перехватили три самолета в закрытой зоне над поместьем Трампа

Американские истребители F-16 были задействованы для сопровождения гражданских летательных аппаратов в зоне, закрытой для полетов, над Флоридой, в районе Палм-Бич. Именно там находится резиденция президента США Дональда Трампа. Информацию об этом сообщил ведущий телеканала Newsmax.
«Истребители сопроводили три гражданских самолета, чтобы они покинули запрещенную зону», — написал ведущий в соцсети X. По его словам, одному из истребителей даже пришлось использовать сигнальные ракеты для предупреждения. Все три самолета были безопасно выведены из закрытой зоны, добавил ведущий.
Ранее американский лидер Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме для подписания сделки по редкоземельным металлам, но беседа переросла в скандал. Зеленский покинул переговоры, а делегация из Киева еще час ждала подписания сделки. После попытки оправдаться украинский лидер вовсе полетел в Лондон. Как Зеленский будет пережидать позор — в материале URA.RU.
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