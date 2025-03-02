Лепс не планирует писать песни об СВО

Певец Григорий Лепс не собирается писать песни о спецоперации. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, отметив, что у него «достаточно патриотических произведений».
«У меня нет произведений про СВО, да и не хотел бы [писать]», — сказал народный артист России ТАСС во время национальной музыкальной премии «Виктория». Лепс подчеркнул, что у него немало известных патриотических песен, например «Родина-мать» или «Я буду с тобой».
Ранее Лепс сообщил, что планирует бракосочетание со своей 19-летней невестой летом. Он не исключил, что может состояться венчание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.