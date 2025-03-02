Лепс не планирует писать песни об СВО

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Лепс считает, что у него достаточно патриотических песен
Лепс считает, что у него достаточно патриотических песен Фото:

Певец Григорий Лепс не собирается писать песни о спецоперации. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, отметив, что у него «достаточно патриотических произведений».

«У меня нет произведений про СВО, да и не хотел бы [писать]», — сказал народный артист России ТАСС во время национальной музыкальной премии «Виктория». Лепс подчеркнул, что у него немало известных патриотических песен, например «Родина-мать» или «Я буду с тобой».

Ранее Лепс сообщил, что планирует бракосочетание со своей 19-летней невестой летом. Он не исключил, что может состояться венчание.

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Певец Григорий Лепс не собирается писать песни о спецоперации. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, отметив, что у него «достаточно патриотических произведений». «У меня нет произведений про СВО, да и не хотел бы [писать]», — сказал народный артист России ТАСС во время национальной музыкальной премии «Виктория». Лепс подчеркнул, что у него немало известных патриотических песен, например «Родина-мать» или «Я буду с тобой». Ранее Лепс сообщил, что планирует бракосочетание со своей 19-летней невестой летом. Он не исключил, что может состояться венчание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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