ВС РФ освободили 6 квадратных километров на ореховском направлении

Более шести квадратных километров территории освободили российские войска на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Российские войска активизировались на ореховском направлении. Они освободили свыше шести квадратных километров в направлении Щербаков», — сказал Рогов в разговоре с ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ продвигаются на севере ДНР к селу Веселое. На этом направлении освобождено приблизительно пять квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области.
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