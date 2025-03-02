ВС РФ освободили 6 квадратных километров на ореховском направлении

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ВС РФ продвигаются в Запорожской области
ВС РФ продвигаются в Запорожской области Фото:
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Более шести квадратных километров территории освободили российские войска на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска активизировались на ореховском направлении. Они освободили свыше шести квадратных километров в направлении Щербаков», — сказал Рогов в разговоре с ТАСС.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ продвигаются на севере ДНР к селу Веселое. На этом направлении освобождено приблизительно пять квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области.

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Более шести квадратных километров территории освободили российские войска на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Российские войска активизировались на ореховском направлении. Они освободили свыше шести квадратных километров в направлении Щербаков», — сказал Рогов в разговоре с ТАСС. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ продвигаются на севере ДНР к селу Веселое. На этом направлении освобождено приблизительно пять квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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