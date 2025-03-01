Верховный лидер Ирана заговорил на украинском после скандала с Зеленским

Ситуация на Украине заставляет все страны вынести урок о том, что поддержка западными государствами своих марионеток — это мираж. С таким заявлением на украинском языке выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства», — написал на украинском лидер Ирана в соцсети X.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает публичное извинение украинского лидера Владимира Зеленского как возможное условие для возобновления отношений. Об этом стало известно ранее из материала Bloomberg.
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