Британия и Франция будут работать с Украиной над своим «планом по прекращению боевых действий»

Великобритания и Франция договорились с Украиной о разработке совместного «плана по прекращению боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В ходе переговоров с лидерами Украины, США и Франции было достигнуто соглашение о том, что Британия и Франция, а также, возможно, другие страны, начнут работу над планом прекращения военных действий. «Я думаю, что мы сделали шаг в правильном направлении», — сказал Стармер в интервью телеканалу BBC. По словам премьера Британии, после разработки плана предполагается его обсуждение с Соединенными Штатами.
Днем 2 марта в Лондоне пройдет саммит лидеров Европы и Канады, на котором будет обсуждаться поддержка Украины. Предполагается, что украинский лидер Владимир Зеленский также будет присутствовать на встрече. Он уже прибыл в Лондон после неудачных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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