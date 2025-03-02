Весну разрешает: необычная традиция Пугачевой, которой больше 50 лет

Певица Алла Пугачева уже более полувека в начале весны следует одной традиции. В первое воскресение марта звезда советской эстрады в компании родных и друзей, встречает весну. Для исполнительницы это настоящий праздник, который сопровождается в том числе и походами в ресторан.
«Весну разрешаю!» — говорит артистка, таким образом давая старт теплому времени года.
Эту церемонию Алла Борисовна придумала сама много лет назад и назвала праздником желтых тюльпанов. Изначально будущая звезда в этот день дарила людям мимозу, а еще сама придумывала приметы, которые обязательно сбывались.
Последние годы празднование проходило в семейном 6-этажном замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Туда съезжались и преданные поклонники звезды, которые с замиранием сердца ждали появления их любимицы и ее главных слов о начале весны.
В 2022 году Пугачева впервые передала полномочия другому человеку. Поклонники, приехавшие в Грязь, надеялись увидеть певицу, однако к ним вышла экономка с письмом в руках. Женщина сообщила, что Алла Борисовна разрешила по доверенности весну. А еще артистка подарила поклонникам одуванчики, сделанные в технике холодного фарфора. Их стоимость тогда была порядка 13 тысяч рублей.
После отъезда из России в 2023 году бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров решил подсуетиться и в эфире передачи «Маска» на канале НТВ выразил желание быть тем, кто разрешает весну. Однако Алла Борисовна оперативно перехватила инициативу бывшего мужа, с которым прервала дружеские связи. Она записала обращение к поклонникам, трансляция которого была на экране одного из московских лифтов.
Разрешит ли Алла Борисовна весну в этом году, узнаем совсем скоро.
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