Весну разрешает: необычная традиция Пугачевой, которой больше 50 лет

Певица Алла Пугачева: весну разрешаю в праздник желтых тюльпанов
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Алла Пугачева придумала свой праздник
Алла Пугачева придумала свой праздник Фото:

Певица Алла Пугачева уже более полувека в начале весны следует одной традиции. В первое воскресение марта звезда советской эстрады в компании родных и друзей, встречает весну. Для исполнительницы это настоящий праздник, который сопровождается в том числе и походами в ресторан.

«Весну разрешаю!» — говорит артистка, таким образом давая старт теплому времени года.

Эту церемонию Алла Борисовна придумала сама много лет назад и назвала праздником желтых тюльпанов. Изначально будущая звезда в этот день дарила людям мимозу, а еще сама придумывала приметы, которые обязательно сбывались.

Последние годы празднование проходило в семейном 6-этажном замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Туда съезжались и преданные поклонники звезды, которые с замиранием сердца ждали появления их любимицы и ее главных слов о начале весны.

В 2022 году Пугачева впервые передала полномочия другому человеку. Поклонники, приехавшие в Грязь, надеялись увидеть певицу, однако к ним вышла экономка с письмом в руках. Женщина сообщила, что Алла Борисовна разрешила по доверенности весну. А еще артистка подарила поклонникам одуванчики, сделанные в технике холодного фарфора. Их стоимость тогда была порядка 13 тысяч рублей.

После отъезда из России в 2023 году бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров решил подсуетиться и в эфире передачи «Маска» на канале НТВ выразил желание быть тем, кто разрешает весну. Однако Алла Борисовна оперативно перехватила инициативу бывшего мужа, с которым прервала дружеские связи. Она записала обращение к поклонникам, трансляция которого была на экране одного из московских лифтов.

Разрешит ли Алла Борисовна весну в этом году, узнаем совсем скоро.

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Певица Алла Пугачева уже более полувека в начале весны следует одной традиции. В первое воскресение марта звезда советской эстрады в компании родных и друзей, встречает весну. Для исполнительницы это настоящий праздник, который сопровождается в том числе и походами в ресторан. Эту церемонию Алла Борисовна придумала сама много лет назад и назвала праздником желтых тюльпанов. Изначально будущая звезда в этот день дарила людям мимозу, а еще сама придумывала приметы, которые обязательно сбывались. Последние годы празднование проходило в семейном 6-этажном замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Туда съезжались и преданные поклонники звезды, которые с замиранием сердца ждали появления их любимицы и ее главных слов о начале весны. В 2022 году Пугачева впервые передала полномочия другому человеку. Поклонники, приехавшие в Грязь, надеялись увидеть певицу, однако к ним вышла экономка с письмом в руках. Женщина сообщила, что Алла Борисовна разрешила по доверенности весну. А еще артистка подарила поклонникам одуванчики, сделанные в технике холодного фарфора. Их стоимость тогда была порядка 13 тысяч рублей. После отъезда из России в 2023 году бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров решил подсуетиться и в эфире передачи «Маска» на канале НТВ выразил желание быть тем, кто разрешает весну. Однако Алла Борисовна оперативно перехватила инициативу бывшего мужа, с которым прервала дружеские связи. Она записала обращение к поклонникам, трансляция которого была на экране одного из московских лифтов. Разрешит ли Алла Борисовна весну в этом году, узнаем совсем скоро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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