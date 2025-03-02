Песков выразил надежду на быстрое восстановление отношений России и США

Новая администрация США стремительно меняет внешнеполитические взгляды, и они во многом совпадают с видением России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что путь к восстановлению двусторонних отношений может стать быстрым и успешным, если сохранится воля двух президентов.
«Внешнеполитическая конфигурация США во многом совпадает с нашим видением. Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить отношения. Но предстоит долгий путь: всему комплексу двусторонних отношений нанесен огромный ущерб», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что путь к восстановлению отношений может стать быстрым и успешным, если сохранится воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Владимир Владимирович недавно говорил о готовности сотрудничать, [в том числе] по редкоземельным металлам и по алюминию... Мне кажется, что сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества», — отметил Песков.
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