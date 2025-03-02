Буйнов рассказал, как чувствует себя сбитая им пенсионерка

Артист Александр Буйнов рассказал про состояние пострадавшей в ДТП по его вине 61-летней женщины. По его словам, Алла Николаевна сейчас чувствует себя хорошо, а сам он планирует навестить ее в ближайшее время.
«Пострадавшая сейчас чувствует себя хорошо. Я на связи с ее сыном. Думаю, мы с ним вместе навестим ее в больнице», — передает слова Буйнова «Комсомольская правда». Он добавил, что самое приятное в этой истории для него заключалось в том, что он не ожидал, что сын Аллы Николаевны, Алексей, окажется абсолютно адекватным человеком.
Касательно обвинений о том, что он якобы хотел покинуть место ДТП, артист отметил: «Ну есть же регистратор, где все заснято. Я остановился, вышел из машины, подошел к пострадавшей. А пишут: „Он уехал“. Единственное, я чуть подвинул машину, когда паника была».
«Думаю, все обойдется, и если такие добрые отношения у нас сложились с семьей Аллы Николаевны, люди адекватными оказались, надеюсь встретимся с ними на моем концерте в Кремле 6 апреля. Так что пока все нормально», — заключил Буйнов.
Ранее Mash сообщал, что Александр Буйнов после ДТП заперся в машине и не выходил. «Кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова. Пострадавшая лежит на „зебре“, ей оказывают первую помощь. Буйнов — заперся в тонированном „Лексусе“ и не выходит», — сообщало СМИ. Также стало известно, что женщина, пострадавшая в ДТП, надеется на возмещение морального вреда и оплату лечения. После аварии, произошедшей в результате столкновения с внедорожником певца, пострадавшая находится в больнице и проходит обследование.
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