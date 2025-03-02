Жителей Подмосковья предупредили об угрозе в связи с горящим на складе пластиком

Эколог Курбатова: при горении пластика выделяются опасные для людей диоксины
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Горящий в Подмосковье пластик может навредить жителям, заявила эколог Курбатова
Горящий в Подмосковье пластик может навредить жителям, заявила эколог Курбатова Фото:

Пожар на складе под Ногинском в деревне Большое Буньково, где горит пластик, представляет серьезную угрозу для здоровья местных жителей. Об этом предупредила химик, эколог и кандидат биологических наук Анна Курбатова. Специалист подчеркивает, что при горении пластика выделяются опасные химические соединения.

«Когда горит пластик, то в атмосферу в первую очередь выделяются различные углеводороды <...> Cамое опасное, что образуется, это диоксины. Диоксины — это хлорорганические соединения, которые оказывают мощное воздействие на организм человека даже в очень малых концентрациях на уровне пикограмм», — пояснила Курбатова. Ее слова передает News.ru.

Курбатова уточнила, что диоксины являются «суперэкотоксикантами», способными накапливаться в пищевой цепи и оказывать мутагенное воздействие, изменяя структуру ДНК и способствуя развитию раковых опухолей. Она призвала жителей региона к осторожности и использованию средств индивидуальной защиты, особенно в условиях возможного распространения токсичных веществ воздушными потоками.

Ранее складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье разгорелся пожар. Пламя локализовали на территории 9,5 тысячи квадратных метров. Процесс тушения усложняется из-за наличия в помещении газовых баллонов и значительной пожарной нагрузки.

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Пожар на складе под Ногинском в деревне Большое Буньково, где горит пластик, представляет серьезную угрозу для здоровья местных жителей. Об этом предупредила химик, эколог и кандидат биологических наук Анна Курбатова. Специалист подчеркивает, что при горении пластика выделяются опасные химические соединения. «Когда горит пластик, то в атмосферу в первую очередь выделяются различные углеводороды <...> Cамое опасное, что образуется, это диоксины. Диоксины — это хлорорганические соединения, которые оказывают мощное воздействие на организм человека даже в очень малых концентрациях на уровне пикограмм», — пояснила Курбатова. Ее слова передает News.ru. Курбатова уточнила, что диоксины являются «суперэкотоксикантами», способными накапливаться в пищевой цепи и оказывать мутагенное воздействие, изменяя структуру ДНК и способствуя развитию раковых опухолей. Она призвала жителей региона к осторожности и использованию средств индивидуальной защиты, особенно в условиях возможного распространения токсичных веществ воздушными потоками. Ранее складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье разгорелся пожар. Пламя локализовали на территории 9,5 тысячи квадратных метров. Процесс тушения усложняется из-за наличия в помещении газовых баллонов и значительной пожарной нагрузки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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