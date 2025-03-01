Солдаты ВСУ массово сдаются в плен в Курской области: карта СВО на Украине за 1 марта

Почти 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. Большинство из них находились на территории Курской области. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ по регионам РФ
За прошедшую ночь средствами российской ПВО успешно перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаки противника были отражены в восьми регионах страны.
По данным Минобороны РФ, наибольшее количество БПЛА — 21 аппарат — было уничтожено над территорией Тверской области. В Республике Крым перехвачено 11 дронов, а в Брянской области — пять. В Белгородской и Ростовской областях было сбито по три беспилотника, в Смоленской и Липецкой — по два, и один БПЛА был уничтожен над Курской областью.
Почти две сотни солдат ВСУ сдались России в Курской области
В феврале 173 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщили представители российских силовых структур, отметив, что основная часть военнослужащих находилась на Курском направлении.
Курское направление
ВСУ предприняли неудачную попытку ротации
Командование Вооруженных Сил Украины направило дополнительные сводные подразделения в Лебедевку Курской области для поддержки своих сил специальных операций. Однако непосредственно после их прибытия было зафиксировано их отступление.
ТОС-2 «Тосочка» уничтожил расчет ВСУ
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» успешно уничтожил позиции противника в курском приграничье. Бойцы ВСУ были уничтожены в ходе выполнения боевых задач. Основой для атаки послужили данные воздушной разведки, которые выявили скопления личного состава ВСУ.
Удар по позициям ВСУ был нанесен термобарическими снарядами, а точность попадания подтверждена кадрами с беспилотников. Современное технологическое оснащение и боевой опыт экипажа ТОС-2 «Тосочка» позволили быстро и точно выполнить задачу. Экипаж системы осознает ответственность своей работы и старается максимально тщательно подготовиться к каждому боевому выходу, что подтверждается их высокой эффективностью на поле боя.
Купянское направление
Операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» успешно атаковали самоходную артиллерийскую установку и танк ВСУ на купянском направлении. Помимо этого, был поражен украинский танк Т-72.
Харьковское направление
Военная ситуация в районе Волчанска в Харьковской области остается сложной и переменчивой. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, фазы относительного спокойствия на передовой могут смениться внезапными вспышками боевых действий. «У Волчанска ситуация неоднозначная: есть спокойные участки, есть участки, на которых отмечается активизация противника, но в большей степени — затишье. Но это затишье может быть перед бурей», — сказал он ТАСС.
Луганское направление
По информации Марочко, ВСУ пытаются противостоять наступлению Российских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР). Для этого подразделения противника стараются удерживать позиции в Новолюбовке, которая была освобождена 22 февраля.
Донецкое направление
Снайперы соединения ВДВ России успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат «Баба-Яга» и две пулеметные точки Вооруженных сил Украины возле Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. Это поспособствовало дальнейшему продвижению российских войск.
«Первым уничтожили тяжелый БПЛА ВСУ [„Баба Яга“], после перешли на другую заранее подготовленную позицию, откуда точными выстрелами уничтожили два пулеметных расчета и несколько наблюдателей ВСУ», — отметили в ведомстве. После успешного подавления указанных точек, штурмовые группы соединения ВДВ продвинулись вперед и смогли занять стратегически важный опорный пункт.
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