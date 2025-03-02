ВС РФ поразили объекты газопереработки на Украине

Объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, поражены в результате ударов российских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины», — сказано в сводке ведомства, опубликованной в официальном telegram-канале. Также были поражены цеха производства БПЛА и склады, где хранятся дроны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
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