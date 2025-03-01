01 марта 2025

Хинштейн заявил о последствиях в результате атаки ВСУ на Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский дрон атаковал Курскую область
Украинский дрон атаковал Курскую область Фото:

Украинский дрон атаковал Беловский район, ранив мужчину, который ремонтировал машину в гараже. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлен в Курскую областную больницу. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Кроме того, из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль.

Ранее URA.RU сообщало, что в Беловском районе Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину. Один из пассажиров, мужчина 1986 года рождения, получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму. Второй мужчина не пострадал.

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Украинский дрон атаковал Беловский район, ранив мужчину, который ремонтировал машину в гараже. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлен в Курскую областную больницу. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Кроме того, из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль. Ранее URA.RU сообщало, что в Беловском районе Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину. Один из пассажиров, мужчина 1986 года рождения, получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму. Второй мужчина не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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