Хинштейн заявил о последствиях в результате атаки ВСУ на Курскую область

Украинский дрон атаковал Беловский район, ранив мужчину, который ремонтировал машину в гараже. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлен в Курскую областную больницу. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Кроме того, из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль.
Ранее URA.RU сообщало, что в Беловском районе Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на гражданскую машину. Один из пассажиров, мужчина 1986 года рождения, получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму. Второй мужчина не пострадал.
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