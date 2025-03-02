От украинских атак в городах России погибли 652 человека, 23 из них — дети

От украинских атак в городах России погибли 652 человека, среди которых 23 ребенка. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, также пострадали почти три тысячи человек.
«В результате преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей», — сказал Бастрыкин ТАСС. Он уточнил, что следственные органы уже возбудили 2 690 уголовных дела в связи с обстрелами приграничных и тыловых территорий России.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил перед населением страны, заявив о необходимости провести спецоперацию на Украине. Российский лидер уточнил, что цель операции — защита людей от преследований и геноцида киевского режима.
Сегодня ВС РФ планомерно продвигаются в зоне специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаки по объектам на территории России. В ход идут БПЛА, мины, ракеты и прочее вооружение.
С начала проведения СВО в феврале 2022 года под атаку украинской армии попали 34 региона России. Однако системы российских ПВО круглосуточно защищают территории страны от ударов противника.
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