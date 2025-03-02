Россиянам напомнили о новом штрафе за переделки в квартире

Юрист Епифанова: за самовольную замену батарей в квартире грозит штраф
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Самовольная замена радиаторов в РФ наказывается штрафом
Самовольная замена радиаторов в РФ наказывается штрафом Фото:

С начала 2025 года в России начала действовать новая законодательная инициатива, регулирующая процесс замены радиаторов в апартаментах многоквартирных зданий. Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова подчеркнула, что замена отопительных приборов без соответствующего разрешения от управляющей компании теперь влечет за собой штрафные санкции.

«Собственники должны помнить, что обновлять в квартире коммуникации отопительной системы без согласования с управляющей организацией (а в некоторых случаях без специальной экспертизы) запрещено. Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — отметила Епифанова в разговоре с aif.ru.

Также с 1 марта в России были введены изменения в порядке взимания платы за отопление, которые затрагивают «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах». Эти изменения предусматривают отказ от равномерных платежей в регионах, где ранее плата за отопление взималась по фактическому потреблению, что вызвало критику старой системы за ее непрозрачность и сложность.

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С начала 2025 года в России начала действовать новая законодательная инициатива, регулирующая процесс замены радиаторов в апартаментах многоквартирных зданий. Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова подчеркнула, что замена отопительных приборов без соответствующего разрешения от управляющей компании теперь влечет за собой штрафные санкции. «Собственники должны помнить, что обновлять в квартире коммуникации отопительной системы без согласования с управляющей организацией (а в некоторых случаях без специальной экспертизы) запрещено. Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — отметила Епифанова в разговоре с aif.ru. Также с 1 марта в России были введены изменения в порядке взимания платы за отопление, которые затрагивают «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах». Эти изменения предусматривают отказ от равномерных платежей в регионах, где ранее плата за отопление взималась по фактическому потреблению, что вызвало критику старой системы за ее непрозрачность и сложность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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