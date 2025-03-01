Началась работа над третьей частью «Головоломки»

В анимационной студии Pixar (принадлежит медиа-корпорации Disney) началась работа над триквелом хитового мультфильма об эмоциях «Головоломка». Об этом проговорился сценарист Дэйв Холштейн.
«Один из сценаристов Pixar проговорился, что работа над „Головоломкой 3“ уже началась. В эксклюзивной беседе сценарист Pixar Дэйв Хольштейн подтвердил, что „Головоломка 3“ уже находится на ранней стадии разработки», — говорится в материале.
Говоря о том, каким может быть третий фильм, Холстейн сказал, что главная героиня франшизы Райли «вступит в другую главу своей жизни, где фундамент изменится». По его словам, персонажа поместят в другие условия, где она и дальше будет цеплять внимание зрителя своей динамикой.
Картина собрала в мировом прокате почти 1,7 миллиарда долларов и стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». Подробнее о том, кто достоин номинации на главную кинопремию — в сбойке URA.RU.
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