01 марта 2025

Началась работа над третьей частью «Головоломки»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Головоломка 2» заработала в кинотеатрах почти 1,7 млрд долларов
«Головоломка 2» заработала в кинотеатрах почти 1,7 млрд долларов Фото:

В анимационной студии Pixar (принадлежит медиа-корпорации Disney) началась работа над триквелом хитового мультфильма об эмоциях «Головоломка». Об этом проговорился сценарист Дэйв Холштейн.

«Один из сценаристов Pixar проговорился, что работа над „Головоломкой 3“ уже началась. В эксклюзивной беседе сценарист Pixar Дэйв Хольштейн подтвердил, что „Головоломка 3“ уже находится на ранней стадии разработки», — говорится в материале.

Говоря о том, каким может быть третий фильм, Холстейн сказал, что главная героиня франшизы Райли «вступит в другую главу своей жизни, где фундамент изменится». По его словам, персонажа поместят в другие условия, где она и дальше будет цеплять внимание зрителя своей динамикой.

Картина собрала в мировом прокате почти 1,7 миллиарда долларов и стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». Подробнее о том, кто достоин номинации на главную кинопремию — в сбойке URA.RU.

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В анимационной студии Pixar (принадлежит медиа-корпорации Disney) началась работа над триквелом хитового мультфильма об эмоциях «Головоломка». Об этом проговорился сценарист Дэйв Холштейн. «Один из сценаристов Pixar проговорился, что работа над „Головоломкой 3“ уже началась. В эксклюзивной беседе сценарист Pixar Дэйв Хольштейн подтвердил, что „Головоломка 3“ уже находится на ранней стадии разработки», — говорится в материале. Говоря о том, каким может быть третий фильм, Холстейн сказал, что главная героиня франшизы Райли «вступит в другую главу своей жизни, где фундамент изменится». По его словам, персонажа поместят в другие условия, где она и дальше будет цеплять внимание зрителя своей динамикой. Картина собрала в мировом прокате почти 1,7 миллиарда долларов и стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». Подробнее о том, кто достоин номинации на главную кинопремию — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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