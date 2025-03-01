Отдых в Вермонте вице-президента США Джей-Ди Вэнcа был сорван вмешательством людей, симпатизирующих Украине. Об этом сообщил Fox News.
«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — написано в telegram-канале американского информационного канала. На кадрах — толпа с плакатами, транспарантами и флагами Украины на пути следования кортежа чиновника.
Этим событиям предшествовала встреча украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом. По итогу Зеленского попросили покинуть Овальный кабинет. При этом представители киевской делегации не смогли сдержать слез. Сразу после позора Зеленский направился в Британию. Сейчас команда Трампа советует ему приостановить переговорный процесс.
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