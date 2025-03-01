01 марта 2025

Проукраинские силы начали мстить Белому дому за позор Зеленского. Видео

Fox News: протестующие пытались сорвать отдых Вэнса после ссоры с Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча лидеров двух держав привела к очередным протестам
Встреча лидеров двух держав привела к очередным протестам Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Отдых в Вермонте вице-президента США Джей-Ди Вэнcа был сорван вмешательством людей, симпатизирующих Украине. Об этом сообщил Fox News.

«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — написано в telegram-канале американского информационного канала. На кадрах — толпа с плакатами, транспарантами и флагами Украины на пути следования кортежа чиновника.

Этим событиям предшествовала встреча украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом. По итогу Зеленского попросили покинуть Овальный кабинет. При этом представители киевской делегации не смогли сдержать слез. Сразу после позора Зеленский направился в Британию. Сейчас команда Трампа советует ему приостановить переговорный процесс.

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Отдых в Вермонте вице-президента США Джей-Ди Вэнcа был сорван вмешательством людей, симпатизирующих Украине. Об этом сообщил Fox News. «Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — написано в telegram-канале американского информационного канала. На кадрах — толпа с плакатами, транспарантами и флагами Украины на пути следования кортежа чиновника. Этим событиям предшествовала встреча украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом. По итогу Зеленского попросили покинуть Овальный кабинет. При этом представители киевской делегации не смогли сдержать слез. Сразу после позора Зеленский направился в Британию. Сейчас команда Трампа советует ему приостановить переговорный процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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