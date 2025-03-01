01 марта 2025

«Прогресс» доставил на МКС скафандр. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, космос, спутник, планета земля, космическая станция, орбитальная станция
Груз был доставлен на орбиту через два дня Фото:

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» в воскресенье, 2 марта, успешно пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС), доставив уникальный скафандр для российских космонавтов. Старт корабля был осуществлен с космодрома Байконур 28 февраля. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».

«Причаливание произошло в автоматическом режиме 2 марта в 02:02 по московскому времени», — уточняется в сообщении. На борту «Прогресса МС-30» находится, в частности, новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №6. Он оснащен системой автоматической терморегуляции.

Как сообщало URA.RU ранее, трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» в ночь на 28 февраля показали на большом цифровом экране в Екатеринбурге. Прямой эфир с космодрома «Байконур» можно было наблюдать на пересечении улиц Готвальда и Машинистов.

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Грузовой корабль «Прогресс МС-30» в воскресенье, 2 марта, успешно пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС), доставив уникальный скафандр для российских космонавтов. Старт корабля был осуществлен с космодрома Байконур 28 февраля. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». «Причаливание произошло в автоматическом режиме 2 марта в 02:02 по московскому времени», — уточняется в сообщении. На борту «Прогресса МС-30» находится, в частности, новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №6. Он оснащен системой автоматической терморегуляции. Как сообщало URA.RU ранее, трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» в ночь на 28 февраля показали на большом цифровом экране в Екатеринбурге. Прямой эфир с космодрома «Байконур» можно было наблюдать на пересечении улиц Готвальда и Машинистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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