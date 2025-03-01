Груз был доставлен на орбиту через два дняФото: spacePD/pickupimage
Грузовой корабль «Прогресс МС-30» в воскресенье, 2 марта, успешно пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС), доставив уникальный скафандр для российских космонавтов. Старт корабля был осуществлен с космодрома Байконур 28 февраля. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».
«Причаливание произошло в автоматическом режиме 2 марта в 02:02 по московскому времени», — уточняется в сообщении. На борту «Прогресса МС-30» находится, в частности, новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №6. Он оснащен системой автоматической терморегуляции.
Как сообщало URA.RU ранее, трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» в ночь на 28 февраля показали на большом цифровом экране в Екатеринбурге. Прямой эфир с космодрома «Байконур» можно было наблюдать на пересечении улиц Готвальда и Машинистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Грузовой корабль «Прогресс МС-30» в воскресенье, 2 марта, успешно пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС), доставив уникальный скафандр для российских космонавтов. Старт корабля был осуществлен с космодрома Байконур 28 февраля. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». «Причаливание произошло в автоматическом режиме 2 марта в 02:02 по московскому времени», — уточняется в сообщении. На борту «Прогресса МС-30» находится, в частности, новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №6. Он оснащен системой автоматической терморегуляции. Как сообщало URA.RU ранее, трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» в ночь на 28 февраля показали на большом цифровом экране в Екатеринбурге. Прямой эфир с космодрома «Байконур» можно было наблюдать на пересечении улиц Готвальда и Машинистов.