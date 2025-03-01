01 марта 2025

Овечкин под ликование толпы сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Овечкин своим голом не спас «Вашингтон» от поражения против «Тампы-бэй»
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Овечкин забросил свою 884-ю шайбу, а на счету Гретцки 894 гола
Овечкин забросил свою 884-ю шайбу, а на счету Гретцки 894 гола Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в матче против «Тампы-Бэй» забросил 884-ю шайбу, тем самым сократив до 10 отставание от чемпиона мира по голам в НХЛ Уэйна Гретцки. Трансляцию вел телеканал ABC.

«И гол! Алекс Овечкин», — сказал комментатор матча под ликование толпы. При этом гол Овечкина не спас его команду от поражения против «Тампы»

Овечкин ранее стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после хет-трика. Его шайба стала победной в домашнем матче против «Ойлерз».

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в матче против «Тампы-Бэй» забросил 884-ю шайбу, тем самым сократив до 10 отставание от чемпиона мира по голам в НХЛ Уэйна Гретцки. Трансляцию вел телеканал ABC. «И гол! Алекс Овечкин», — сказал комментатор матча под ликование толпы. При этом гол Овечкина не спас его команду от поражения против «Тампы» Овечкин ранее стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после хет-трика. Его шайба стала победной в домашнем матче против «Ойлерз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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