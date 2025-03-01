Овечкин под ликование толпы сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в матче против «Тампы-Бэй» забросил 884-ю шайбу, тем самым сократив до 10 отставание от чемпиона мира по голам в НХЛ Уэйна Гретцки. Трансляцию вел телеканал ABC.
«И гол! Алекс Овечкин», — сказал комментатор матча под ликование толпы. При этом гол Овечкина не спас его команду от поражения против «Тампы»
Овечкин ранее стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после хет-трика. Его шайба стала победной в домашнем матче против «Ойлерз».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.