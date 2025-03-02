Начинающим блогерам в России дали совет, как обрести популярность в сети

Начинающим блогерам, чтобы стать популярными, важно делиться личными увлечениями и переживаниями, а не стремиться угодить аудитории. Своим мнением поделилась создатель обучающих курсов по рукоделию Катя Лейт. По ее словам, это поможет сохранить интерес и удовольствие от ведения блога.
«Блог — это про вас и про то, чем вам нравится заниматься, про то, чем вам хочется делиться. Если вы с самого начала начнете делать блог не про вас, а для кого-то, это будет просто полный провал», — заявила Лейт в интервью радио Sputnik. Эксперт советует делиться не только советами, но и личными переживаниями, которые могут стать основой для глубокой связи с аудиторией.
Лейт отметила, что блоги растут на основе «взаимной энергии» и «внутреннем кайфе». «Со временем, приходит монетизация, реклама, еще что-то. <...> Делайте развлекательный контент от души. Хочется чем-то смешным поделиться — делитесь, делайте видео или посты, хочется поделиться чем-то полезным — делайте полезное», — уточнила она. По словам эксперта, главное в блоге — это ваша мечта и искреннее желание делиться ею с другими.
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