«Три страйка»: в США указали на роковые ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил несколько серьезных ошибок в переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа. В свою очередь, Трамп и его ближайшие соратники не были удивлены прошедшим скандалом в Белом доме. Информацию сообщает американское издание Axios.
«Зеленский совершил уже две критические ошибки на момент начала переговоров. Первую ошибку он совершил 15 февраля, когда публично высмеял сделку по минералам, которая обсуждалась в строгой секретности. <…> Второй ошибкой стал выбор одежды: Зеленский не надел костюм на переговоры, как того требовалось. Это было воспринято сотрудниками Белого дома как неуважение.<…> Публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского», — приводит в своем материале Axios.
К тому же, по словам издания, различия в восприятии лидерами двух стран друг друга добавили напряженности в отношения. Как уточняет источник Axios, Трамп видел Зеленского «неблагодарным выскочкой, который ведет страну к поражению», а украинский лидер считал президента США «нелепым пророссийским дураком, который заставит его сдать Украину».
Администрация Дональда Трампа ожидает от Владимира Зеленского публичных извинений после скандала в Белом доме. «Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского. Это нужно, чтобы наладить отношения», — говорится в материале Bloomberg. Также команда Трампа дала ему совет прекратить любые переговоры с Зеленским после ссоры в Белом доме. Об этом заявил его помощник Майк Уолтц.
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