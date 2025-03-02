Сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries был осужден Хорошевским судом Москвы к полутора годам принудительных работ за присвоение товаров на сумму 356 тысяч рублей. Согласно материалам дела, работник разработал механизм хищения, заказывая товары через свой аккаунт в пункте выдачи заказов (ПВЗ), где он трудился. В течение года мужчина сканировал и одновременно отменял заказы, а затем удалял возвращенные товары из системы, чтобы избежать последующего отслеживания.
«Хорошевский суд Москвы приговорил к принудительным работам сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries за хищение на 356 тысяч рублей товаров, заказанных и отмененных самим мужчиной», — следует из судебных материалов в расположении РИА Новости. Среди украденных предметов были разнообразные товары, в том числе футболка, медицинский халат, настольные игры, книги, статуэтки и даже дорогостоящая автомагнитола и браслет.
На суде обвиняемый отказался давать показания, однако признал свою вину на стадии следствия и согласился возместить ущерб. Он объяснил свои действия тяжелым материальным положением. Помимо принудительных работ, суд также постановил удерживать 10% его заработной платы в пользу государства и взыскал с него 326 тысяч рублей в пользу Wildberries по гражданскому иску. Обвиняемый уже добровольно возместил часть ущерба в размере почти 30 тысяч рублей.
Ранее прокуратура Московской области начала проверку Wildberries после поступления жалоб от сотрудников на недопустимые досмотры. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Подмосковья Андрей Малютин. Представитель маркетплейса, в свою очередь, заверил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами и готова оказать всю необходимую помощь в ходе проверки.
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