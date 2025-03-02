Bloomberg: Британия готовит Европу к новой жестокой реальности

На предстоящем саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет настаивать перед европейскими коллегами на необходимости принять новые реалии и увеличить оборонные расходы. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
«Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в публикации Bloomberg.
В статье упоминается, что недавние шаги европейских политиков были направлены на демонстрацию Соединенным Штатам значимости Европы. А также для того, чтобы она была вовлечена в переговорный процесс по Украине.
Великобритания, под руководством Стармера, активно участвует в диалоге по вопросам безопасности Украины. Недавно она предложила разместить свои войска в рамках гарантий безопасности и выделяет значительные средства на поддержку до 2030 года.
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