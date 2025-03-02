С Ивлеевой взыскали более семи миллионов за аренду обанкротившегося бара

Блогера Анастасию Ивлееву и ее деловых партнеров обязали заплатить более семи миллионов рублей за аренду закрытого из-за банкротства бара «Капельница». Ранее бывший управляющий продакшн-компании блогера Александр Мокров выиграл судебное дело против обанкротившегося заведения на сумму 15,8 миллиона рублей.
«Компания „Депо“ тоже подала в суд, чтобы взыскать долги по аренде», — сообщает Mash. Суд удовлетворил иск, в результате чего Анастасии Ивлеевой, Дмитрию Аникину и их ассистенту Чермену Черчесову придется выплатить 7,3 миллиона рублей.
Ивлеева начала заниматься барным бизнесом в 2021 году. Однако через несколько лет стало очевидно, что заведение не находит клиентов, и в итоге девушка вместе с бизнес-партнером Дмитрием Аникиным приняли решение закрыть компанию и переключиться на другие проекты. Александр Мокров выиграл суд на сумму 15,8 миллионов рублей против этого бара.
Ивлеева продала свой трехэтажный дом в подмосковной Истре. Вероятно, это было связано с необходимостью погасить налоговый долг в 30 миллионов рублей. Сумма с продажи дома составила 120 миллионов рублей.
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