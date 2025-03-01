Орбан уличил мировых звезд в милионных гонорарах за визиты на Украину

Мировые знаменитости прибывали с визитом в Киев не из-за сочувствия, а потому что им были заплачены миллионные гонорары. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — заявил Орбан телеканалу TV2.
Ранее появилась информация о том, что американская актриса Анджелина Джоли могла получить до 20 миллионов долларов за визит в Киев. Информацию об этом распространили ряд telegram-каналов со ссылкой на портал E!News, однако расследование издания либо было удалено, либо никогда не выходило. Позднее голливудский актер Бен Стиллер выступил с заявлением, назвав ложью сообщения о миллионных гонорарах американским звездам за визит в Киев.
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