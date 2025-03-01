01 марта 2025

Орбан уличил мировых звезд в милионных гонорарах за визиты на Украину

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Орбан заявил о миллионных гонорарах для звезд, приезжавших на Украину
Орбан заявил о миллионных гонорарах для звезд, приезжавших на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мировые знаменитости прибывали с визитом в Киев не из-за сочувствия, а потому что им были заплачены миллионные гонорары. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — заявил Орбан телеканалу TV2.

Ранее появилась информация о том, что американская актриса Анджелина Джоли могла получить до 20 миллионов долларов за визит в Киев. Информацию об этом распространили ряд telegram-каналов со ссылкой на портал E!News, однако расследование издания либо было удалено, либо никогда не выходило. Позднее голливудский актер Бен Стиллер выступил с заявлением, назвав ложью сообщения о миллионных гонорарах американским звездам за визит в Киев.

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Мировые знаменитости прибывали с визитом в Киев не из-за сочувствия, а потому что им были заплачены миллионные гонорары. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.  «Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — заявил Орбан телеканалу TV2. Ранее появилась информация о том, что американская актриса Анджелина Джоли могла получить до 20 миллионов долларов за визит в Киев. Информацию об этом распространили ряд telegram-каналов со ссылкой на портал E!News, однако расследование издания либо было удалено, либо никогда не выходило. Позднее голливудский актер Бен Стиллер выступил с заявлением, назвав ложью сообщения о миллионных гонорарах американским звездам за визит в Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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