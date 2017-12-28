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29 декабря 2017
28 декабря 2017
19:18  28 декабря 2017 7

Глава ПФР рассказал, что нужно для увеличения пенсионного возраста

Митинг пенсионеров против отмены льготного проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Екатеринбург, пенсионеры, пенсия, старость, российская партия пенсионеров за справедливость
Без широкого обсуждения изменения не примутФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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В России не будут увеличивать возраст выхода на пенсию без широкого обсуждения. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«В настоящее время правительство по этому поводу никаких решений не принимает, идёт дискуссия, изучают эту проблему. И, как и было сказано, без обсуждения такие решения принимать не должны и не будут», — цитирует его Life.

Также он заявил, что в России практически нет работы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Дроздов добавил: в стране достаточно низкий пенсионный возраст при такой же низкой продолжительности жизни у мужчин.

Ранее на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличивать пенсионный возраст планируется мягко и постепенно. Национальный лидер отметил, что Россия является одной из последних стран, где еще не подняли возраст выхода на пенсию, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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